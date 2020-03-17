TEGV Runatolia Maratonu'nda Eğitim için Koştu
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Türkiye, Güncel

TEGV Runatolia Maratonu'nda Eğitim için Koştu

TEGV "Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin" kampanyası kapsamında 1 Mart 2020 Pazar günü yılın en büyük Yardımseverlik Koşularından biri olan Runatolia Maratonu'nda yerini aldı.

17.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:44
TEGV Runatolia Maratonu'nda Eğitim için Koştu

25 yıldır hız kesmeden faaliyetlerini yürüten TEGV, Türkiye'nin dört bir yanındaki 67 Etkinlik Noktasında çocuklarımızın çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmaları ve nitelikli eğitim desteği alabilmeleri için etkinlilerini sürdürüyor.

TEGV, bu sene 12. kez katıldığı ve bu yıl 15. yılını kutlayan Runatolia Maratonu'nda, 25. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla içlerinde TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, TEGV Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirzat Subaşı, Alp Öğücü, Hüsnü Okvuran ve Prof. Dr. Sami Gülgöz' ünde bulunduğu 233 koşucusu ile adımlarını eğitim için attı.

10.000 çocuğun 1 yıllık eğitim desteğinin karşılanması için başlatılan kampanyanın ilk ayağı olan Runatolia Maratonu Kampanyası, 16 Mart Pazartesi akşamı son bulurken, toplanan bağışlarla yaklaşık 3000 çocuk daha kodlamadan, tasarım ve beceri atölyelerine, bilimden İngilizceye birçok etkinlikle tanışma ve daha güzel bir geleceğe hazırlanma fırsatı bulacak.

Kaynak: Bültenler

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