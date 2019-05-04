Tegv'nin 17 İlden 700 Gönüllüsü Çorum'da Buluştu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 2019 yılının ikinci gönüllüler buluşması, 17 ilden 700'e yakın gönüllünün katılımıyla Çorum'da başladı.

Samsun, Rize, Ankara, Kütahya, Erzincan, Malatya, Eskişehir, Zonguldak, Bayburt, Gaziantep, Giresun, Zonguldak, Nevşehir, Sivas, Ordu ve İstanbul'dan otobüslerle Çorum'a gelen gönüllüler, Çorum Müzesi bahçesinde tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte kendi yörelerine ait gösteriler yapan TEGV gönüllüleri, ardından Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hititlerin başkenti Hattuşa ören yerini gezdi.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, burada yaptığı konuşmada, yaptığı işe gönlünü ve yüreğini koymayan, emek vermeyen, heyecan duymayan kişinin başarılı olamayacağını söyledi.

Türkiye Eğitim Gönüllülerinin kendilerini eğitime adadığını belirten Arslan, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizle önümüze yollar açan çalışmalar yapıyorlar. Ben Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın yöneticilerine ve gönüllülerine minnettarım." dedi.

Tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşmasının Çorum sınırları içerisinde hazırlandığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Bugün barış şehri Çorum'dasınız. Dünyada ilk yazılı barış antlaşmasının imzalandığı Hititlerin başkenti Hattuşa'yı geziyorsunuz. Kadeş Barış Antlaşması, her iki tarafın da hukukunu koruyan ve 'Sonsuza dek barışa imza attık.' cümlesiyle biten bir antlaşma. Yani iki tarafın çıkarlarını koruyan değil, sonsuza dek barışa gönderme yapan bir manifestodur. Bugün savaş senaryolarının yazıldığı, belli coğrafyalarda uygulandığı dünyamızda adeta binlerce yıl önce yapılan muhteşem bir itirazın belgesi. Kadim medeniyetin topraklarına, barış şehrine, dünyanın merkezine hoş geldiniz."

"8 bin 500 gönüllüyle yılda 155 bin çocuğa ulaşıyoruz"

Gönüllüler buluşmasının organizatörü takım yöneticisi Esra Huri Bulduk, AA muhabirine, TEGV'nin 1995 yılından bu yana çocukların temel eğitimine destek olmaya çalıştığını söyledi.

"Nitelikli eğitim her çocuğun hakkı" sloganıyla çocukların eğitim gereksinimlerini karşılamaya çabaladıklarını belirten Bulduk, şunları kaydetti:

"TEGV olarak 8 bin 500 gönüllüyle yılda 155 bin çocuğa ulaşıyoruz. Gönüllülerimizin bu desteğine bir teşekkür mahiyetinde her yıl gönüllü buluşmaları yapıyoruz. Bu yıl da Çorum'da buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada 17 farklı ilden 700'e yakın TEGV gönüllüsü var. Bu güzel tarihi mirası görmek, burayı deneyimlemek bize çok iyi geldi."

Kaynak: AA