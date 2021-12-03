TEFTİŞ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile; İl milli eğitim müdürlüğü bünyesinde görev yapan "maarif müfettişleri", "eğitim müfettişi" kadrosuna geçirildi. Daha önce ihdas edilen 750 eğitim müfettişi yardımcısı kadrosuyla birlikte okullara ve öğretmenlere yönelik rehberlik ve denetim kapasitesi güçlendirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve diğer mevzuat düzenlemeleriyle uyumlu olarak "bakanlık maarif müfettişi" unvanı, "bakanlık müfettişi" olarak değiştirildi. Yapılan bu değişiklikler sonrasında 750 eğitim müfettişi yardımcısı kadrosu için seçme, atama ve yetiştirme süreci başlatılacak. Yapılan düzenlemeler, rehberlik ve denetim hizmetlerinin iş birliği içinde yürütülmesinde koordinasyon ve bütünlük sağlayacak; yerindelik ilkesi doğrultusunda öğretim programlarının uygulanma durumu ile öğrencilerin kazanımlara ulaşma durumunu izleme, iş başında yetiştirme, denetim ve rehberlik çalışmaları daha etkin şekilde yürütülecek. Böylelikle insan kaynağı en etkili ve ekonomik şekilde değerlendirilecek.

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