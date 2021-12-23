FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile "Tefsire Adanmış Bir Ömür: M. Sait Şimşek" konulu panel düzenlendi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi "Tefsire Adanmış Bir Ömür" başlıklı panel serisi kapsamında "Tefsire Adanmış Bir Ömür: İsmail Cerrahoğlu" ve "Tefsire Adanmış Bir Ömür: Süleyman Ateş" panellerinin devamı niteliğinde olan panel, İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Emekli akademisyen Prof. Dr. M. Sait Şimşek'in onur konuğu olduğu panele Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Serdivan Müftüsü İsmail Keskin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Doyuk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Resül Narin, fakülte hocaları ve öğrencileri katıldı. Öğr. Gör. Musa Öziş'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panel, İlahiyat Fakültesinin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Panelde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Savaşan, konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı. Daha sonra İlahiyat Fakültesinin en yoğun program düzenleyen fakültelerden biri olduğunu, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunun farklı birçok program vesilesiyle dolduğunu belirten Prof. Dr. Savaşan, "Tefsire Adanmış Bir Ömür" serisinin ise daha farklı bir anlam ifade ettiğini vurguladı. Değerlerimize onlar hayattayken vefa göstermeyi çoğu kez ihmal ettiğimizi dile getiren Prof. Dr. Savaşan, "Tefsire Adanmış Bir Ömür" serisinin bu manada önemli olduğunun altını çizdi ve İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Ali Karataş ve Doç. Dr. Gökhan Atmaca başta olmak üzere bu programı düşünüp tertip eden tüm hocalara tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Kitabın hazırlanmasının da aslında büyük bir emek istediğine dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Savaşan, kitabın hem içerik açısından hem de toplantıda konuşulanlarla birlikte değerlerimizi hep yaşatması bakımından ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Bu tür toplantılarda konuşulanlar tamamen akılda tutulamasa da asıl önemli olanın bir büyüğümüzün burada oluşunun meydana getirdiği hal ve iklim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Savaşan, panelin düzenlenmesinde emeği olan hocalara tekrar teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. İlk Dönemde 25 Faaliyet

Programda konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, konuşmasına protokolü ve katılımcıları selamlayarak başladı. Fakülte olarak öğrencilerin donanımlı şekilde mezun olmaları için ders dışı akademik ve kültürel faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Bostancı, bu panelin güz dönemi içerisindeki ders dışı akademik ve kültürel faaliyetlerinin 21'incisi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bostancı hat, ebru, ney gibi kurslar haricinde toplam 25 faaliyet ile dönemi tamamlayacaklarını da ilave etti.

"Tefsire Adanmış Bir Ömür" üst başlıklı panel serisinin serüveninden bahsederek konuşmasına devam eden Prof. Dr. Ahmet Bostancı bu programların önemli bir özelliğinin ise panele konu olan hocalarla ilgili bir kitap hazırlanması olduğunu ifade etti ve programın, kitabın basımından sonra gerçekleştirilerek yapılan çalışmanın bir nevi taçlandırıldığını ekledi. Prof. Dr. Bostancı, coğrafyamızda "Kadrini seng-i musallada bilip ey Baki/Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf" beytinde dile getirildiği şekliyle büyüklerimizin kıymetinin onlar hayattayken bilinmediğine dikkat çekti ve bu panel serisi ile değerlerimizin kıymetini onlar yaşarken bilmeyi ve onlara vefa göstermeyi hedeflediklerini vurguladı. Programın bu yönüyle öncülük etmesi temennisini de belirtti.

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Karataş ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Atmaca olmak üzere programın ve kitabın hazırlanmasında emekleri olan hocaları tebrik eden Prof. Dr. Bostancı, programa konuşmacı olarak katılan hocalara, Prof. Dr. M. Sait Şimşek'e, İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği programlara her daim destek olan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a, bu programı ve ayrıca her ay bir programı müştereken gerçekleştirdikleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Resül Narin'e, genel sekreter yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel'e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ve tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek sözlerini bitirdi. Şimşek: "Sorunlarımızın çözümü ancak Kur'an'dadır"

Programın onur konuğu olan Prof. Dr. M. Sait Şimşek ise yaptığı konuşmada Kur'an'ın bereketine vurgu yaptı ve çalışmalarının Kur'an'la ilgili olmasaydı belki de kendilerini bu kadar çalışmaya vermeyeceklerini belirtti ve bu toplantıyı da Kur'an'ın bir bereketi olarak gördüğünü ifade etti. Dünyaya bir daha gelse yine Tefsir alanında çalışan bir akademisyen olmak isteyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Şimşek, İslam dünyasının buhranlarına değindi ve bunların çözümünün ancak Kur'an'la olacağını vurguladı. Bu program serisinin devamını temenni ettiğini belirten Prof. Dr. M. Sait Şimşek, emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen panelin Dr. Öğr. Üyesi Bayram Demircigil'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci oturumunda, Prof. Dr. Ali Karataş, Doç. Dr. Cahit Karaalp ve Arş. Gör. Abdullah Karaca; Doç. Dr. Gökhan Atmaca'nın başkanlık ettiği ikinci oturumda ise Prof. Dr. Adnan Demircan ve Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Prof. Dr. M. Sait Şimşek ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

Panelin sonunda, yapılan çekilişte katılan öğrencilerden 25 tanesine kitap hediye edildi.

Panel, fakültenin YouTube kanalından tekrar izlenebilmektedir:

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