TEFOD'un 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı

26.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:56

Tekirdağ Fotoğraf Derneğinin (TEFOD) 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Dernek binasından düzenlenen kutlama programına Dernek Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Üzmezoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın güzelliklerini fotoğraflarla yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneğinin 2012 yılında kurulduğunu ve kısa zamanda fotoğraf adına güzel işler başardığını ifade eden Üzmezoğlu, şöyle konuştu:

"Sergiler, geziler, fotoğraf eğitimleri düzenlemenin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katkıda bulunup fotoğraf sanatının sevilmesine katkı sağlıyoruz. Dernek olarak Tekirdağ'ın tanıtılması konusunda da kurumlarla gönüllü olarak çalışma yürütüyoruz. Dernek olarak Kültür Müdürlüğüyle 23 Nisan için çocuk temalı bir fotoğraf çalışması yaparak sergi açmayı düşünüyoruz."

Üzmezoğlu, derneğin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, çektikleri fotoğraflarla şehrin güzelliklerinin geleceğe aktarılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA