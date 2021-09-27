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Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu Şahısların alacaklarını defterlere tek tek yazdığı, elde ettikleri paraları ziynet eşyasına çevirerek bir kasada sakladıkları ortaya çıktı Mersin'de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına...

MERSİN (İHA) - Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Şahısların alacaklarını defterlere tek tek yazdığı, elde ettikleri paraları ziynet eşyasına çevirerek bir kasada sakladıkları ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahısların alacaklarını defterlere tek tek yazdığı, elde ettikleri paraları ziynet eşyasına çevirerek bir kasada sakladıkları ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 av tüfeği, 19 tüfek mermisi, 50 tabanca fişeği, 9 senet, 5 çek, sözleşmeler, 5 adet alacak verecek defteri, 50 bin lira ile bir kasada saklı 5 bilezik, 3 yüzük, 4 bileklik ve 1 kolye ele geçirildi. Şahısların alacaklarını tek tek not aldıkları ve tefecilikten elde ettikleri parayı ziynet eşyasına çevirdikleri ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu
İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik şafak operasyonu - Haberler
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