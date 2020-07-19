Tefecilik zanlısı, içinde bulunduğu suç şebekesini de dolandırmış
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Tefecilik zanlısı, içinde bulunduğu suç şebekesini de dolandırmış

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen ve 23 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı tefecilik soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen bir zanlının, operasyon öncesinde şebeke adına 400 bin lira tahsil edip kaçtığı öne sürüldü.

Tefecilik zanlısı, içinde bulunduğu suç şebekesini de dolandırmış
19.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:46

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen ve 23 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı tefecilik soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen bir zanlının, operasyon öncesinde şebeke adına 400 bin lira tahsil edip kaçtığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, 12 gün önce Adana, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Çanakkale'de gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan şüphelilerden Serdar U'un, operasyon öncesi şebeke adına 400 bin lira tahsil edip ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik takipte şebekenin Serdar U'ya ulaşmak için araştırma yaptığı öğrenildi.

Şüpheli Serdar U'nun banka hesaplarının soruşturma kapsamında incelemeye alındığı belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli aranıyor.

Operasyon

Polis, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan kişilere yönelik başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlıyı yakalamak için 7 Temmuz'da Adana merkezli 4 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, 9'u kadın 23 şüpheliyi yakalamış, adreslerde, 4 milyon 474 bin 550 lira tutarında 43 senet ve 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira, pompalı tüfek, 312 mermi, 5 POS cihazı, 25 banka kartı, 8 kaşe ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiş, şüphelilere ait banka hesaplarına da bloke konulmuştu. Zanlıların, 177 kişiye faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülmüştü.

Şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla emniyetteki işlemin ardından serbest bırakılmış, 21'i adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklanmış, 9'u hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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