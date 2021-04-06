Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı
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Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı İstanbul'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte bazı esnaf ve vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntıları fırsat bilerek faiz karşılığı para verip, karşılığında miktar ve alacak bilgileri boş bırakılmış senet aldıkları iddia edilen C.B. liderliğindeki bir suç şebekesini tespit etti. "Tefecilik ve Yağmaya Teşebbüs" suçları kapsamında 4 ikamet ve 2 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda şebeke lideri C.B ile birlikte 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin dolar, 13 bin Euro ve 72 senet ile 9 belge ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Baskın sırasında emniyet ekiplerinin ev ve işyerlerinde dedektör cihazla arama yapması dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Mali Suçlarla Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Şebeke lideri C.B.'nin, geçmiş yıllarda Süper Lig'de mücadele eden bir futbol kulübüne başkan adaylığı için başvurduğu, ancak bu başvurusunun o tarihlerde reddedildiği öğrenildi.

Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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