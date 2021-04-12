Tefecilik yapan memur tutuklandı
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Tefecilik yapan memur tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tefecilik yapan memur tutuklandı

Adana'da 45 kişiye faiz karşılığı para verip 1 milyon 750 bin lira vurgun yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 10 şüpheliden kamu kurum görevlisi tutuklandıAdana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye...

Adana'da 45 kişiye faiz karşılığı para verip 1 milyon 750 bin lira vurgun yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 10 şüpheliden kamu kurum görevlisi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere 8 Nisan Perşembe günü eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, 15 bin TL para, 518 bin 800 TL değerinde 27 senet, borçlu ve alacaklının isim bilgileri ve imzasının bulunduğu boş 26 senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan birinin kamu kurumunda memur olduğu öğrenildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden memur olan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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