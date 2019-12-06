Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı
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Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen iki şahıs tutuklandı.

06.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:44
Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı

'in ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen iki şahıs tutuklandı.


Nizip İlçe ekipleri 5 2019 Perşembe günü tefecilik yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskında tefecilik suçundan üç şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilirken iki şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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