Tefecilik soruşturmasında 12 tutuklama
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Tefecilik soruşturmasında 12 tutuklama

Adana merkezli 4 ilde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

10.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:55

Adana merkezli 4 ilde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, üç gün önce Adana, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 21'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4'ü kadın 12 zanlı tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Polis, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan kişilere yönelik başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlıyı yakalamak için 7 Temmuz'da Adana, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 9'u kadın 22 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde, 4 milyon 474 bin 550 lira tutarında 43 senet ve 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira, pompalı tüfek, 312 mermi, 5 POS cihazı, 25 banka kartı, 8 kaşe ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti. Şüphelilere ait banka hesaplarına da bloke konulmuştu.

Zanlıların, 177 kişiye faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülmüştü.

Tefecilik soruşturmasında 12 tutuklama

Kaynak: AA

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