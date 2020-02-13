Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR
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Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

13.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:01
Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda usulsüz senet, doküman, dijital malzeme ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR
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