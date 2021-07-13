Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı
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Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı

Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Tefecilik' operasyonlarının Muğla ayağında 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Tefecilik' operasyonlarının Muğla ayağında 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda H.Ç, K.Ç, D.Ç, Y.K, P.A ve F.B isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 adet alım-satım sözleşmesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet senet, 3 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet tapu ve bir miktar çek ve çeşitli evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA

Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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