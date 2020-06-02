Tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Uşak'ta tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

02.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:04

Uşak'ta tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.K, G.A, S.A, A.G. ve B.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 288 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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