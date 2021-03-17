Tefecilik operasyonunda 5 gözaltı
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Tefecilik operasyonunda 5 gözaltı

17.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:02
Tefecilik operasyonunda 5 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirdikleri tefecilik operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirdikleri tefecilik operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı.

KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Adıyaman genelinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda A.U., Ö.B., Y.B., A.E, ve Y.A. isimli şahıslar göz altına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet senet, 1 adet çek, 1 adet dekont, 2 adet ajanda,1 adet av tüfeği ve 140 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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