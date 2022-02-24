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"Tefecilik" operasyonunda 4 tutuklama

AA - Güncel
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, tefecilik soruşturması kapsamında ilçede 22 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, yüklü miktarlar yazılı 10 senet, çeşitli oto ve gayrimenkul alım, satım sözleşmeleri, çok sayıda çek, alacak, verecek yazılı ajanda ile 2 pos makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

Tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

Tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

AA - Güncel

Kaçakçılık, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haberler

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