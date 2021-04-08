'Tefecilik' operasyonunda 2 tutuklama

İstanbul'da 'tefecilik' ve 'yağmaya teşebbüs' olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İstanbul'da 'tefecilik' ve 'yağmaya teşebbüs' olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik önce gün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Esenler'de 6 adrese yapılan baskınlarda 5 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

"Tefecilik ve Yağmaya Teşebbüs" suçları kapsamında, senet karşılığı faizle para vermeyle ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan zanlılar arasındaki O.D. ve E.D. adlı iki şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen diğer 3 şüpheliden C.B. ve B.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden H.B. hakkında ise "Adli Kontrol" kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı