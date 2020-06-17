Tefecilik operasyonu
Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
17.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:58
Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte tefecilik yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, A.B. ile C.S'yi kent merkezindeki evinde operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA