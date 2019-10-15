Tefecilik operasyonu

15.10.2019 13:18

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tefecilik yaptıkları öne sürülen 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları yüksek miktarda borçlandırarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen gruba yönelik çalışma başlattı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası belirlenen adreslere yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA