Tefecilik iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Tefecilik iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Tefecilik iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi
17.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:52

Adıyaman'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen A.B., ile C.S., isimli iki kişi yakalandı. Kişiler daha sonra emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındı. Burada işlemleri tamamlanan her A.B., ile C.S., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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