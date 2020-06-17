Tefecilik iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi Adıyaman'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Adıyaman'da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen A.B., ile C.S., isimli iki kişi yakalandı. Kişiler daha sonra emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındı. Burada işlemleri tamamlanan her A.B., ile C.S., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA