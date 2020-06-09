Tefecilik iddiasında 3 gözaltı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
09.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:56
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen V.T., E.T. ve Ş.M. isimli 3 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA