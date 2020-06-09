Tefecilik iddiasında 3 gözaltı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen V.T., E.T. ve Ş.M. isimli 3 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA