Tefecilik iddiasında 3 gözaltı
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Tefecilik iddiasında 3 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tefecilik iddiasında 3 gözaltı
09.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:56

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen V.T., E.T. ve Ş.M. isimli 3 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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