Tefecilik iddiası ile gözaltına alınan 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince yapılan operasyonla Milas'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.