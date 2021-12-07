Tefecilere yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı - Haberler
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Tefecilere yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Adana'da, tefecilik yaparak yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, tefecilik yaparak yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 123 kişiyi mağdur edip yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerde, 1 milyon 723 bin 200 lira değerinde 42 senet, 4 çek, 2 araç sözleşmesi, 2 dekont, 45 bin lira, ruhsatsız 3 tabanca, 4 av tüfeği, alacak notlarının bulunduğu ajanda ve notlar ele geçirildi.

Polis, adresinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tefecilere yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

Tefecilere yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

Tefecilere yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

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AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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