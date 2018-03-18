Tefecilere 1,4 Milyon Lira Ceza

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tefecilik faaliyeti ve komisyon karşılığı sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen mükelleflere geçen yıl 1 milyon 620 bin 388 lira ceza uygulandı.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı verilerine göre, Kurum, geçen yıl organize vergi kac¸akc¸ılıgˆıyla mu¨cadele kapsamında kamuyu zarara uğratanlara, vergi kayıp ve kac¸agˆına yol açanlara göz açtırmadı.

Ankara Organize Vergi Kac¸akc¸ılıgˆı ile Mu¨cadele Grup Bas¸kanlıgˆınca, tefecilik faaliyetleri nedeniyle vergi kayıp ve kaçağına neden oldukları değerlendirilen 518 mu¨kellef vergi incelemesine sevk edildi. Bu kapsamda incelemesi tamamlanan mükelleflere 1 milyon 362 bin 151 lira ceza kesildi.

Komisyon kars¸ılıgˆında sahte belge du¨zenleyen ve bu sahte belgelere dayanarak KDV iadesi talep ettiği değerlendirilen 804 mu¨kellef de vergi incelemesine sevk edildi.

Bu kapsamda geçen yıl incelemesi tamamlanan mükelleflere 258 bin 237 lira ceza uygulandı.

Böylece tefecilik faaliyeti ve komisyon karşılığı sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan mükelleflere toplam 1 milyon 620 bin 388 lira ceza verildi.