Tefecilerden "uyuşturucu haplı" işkence

- Tefecilerden "uyuşturucu haplı" işkence Adana'da 9 kişinin tutuklandığı tefeci operasyonunda şüphelilerin para vermek istemeyen bir kişiyi depoya götürüp uyuşturucu ilaç vererek başka kişiyi öldürtmeye çalıştığı öğrenildi Adana'da 9 kişinin tutuklandığı tefeci operasyonunda şüphelilerin...

- Tefecilerden "uyuşturucu haplı" işkence

Adana'da 9 kişinin tutuklandığı tefeci operasyonunda şüphelilerin para vermek istemeyen bir kişiyi depoya götürüp uyuşturucu ilaç vererek başka kişiyi öldürtmeye çalıştığı öğrenildi

ADANA - Adana'da 9 kişinin tutuklandığı tefeci operasyonunda şüphelilerin para vermek istemeyen bir kişiyi depoya götürüp uyuşturucu ilaç vererek bir başka kişiyi öldürtmeye çalıştığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeyi tespit etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 25 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

28 Mayıs günü şafak vakti 300 polisle 30 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL para, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirdi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheliden 9'u ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 15'i ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler arasında bulunan Atılım K. ile arkadaşı Uğur G.'nin faizine para verdiği vatandaşlara yaptıklarının detayları ortaya çıktı. İki zanlının tornacılık yapan ve maddi olarak kötü durumda olan Özcan Y.'ye yüzde 20 faizle 6 bin lira para verdiği ve parayı daha sonra 35 bin lira olarak istediği belirlendi. Tornacı parayı ödeyemediği için zanlıların sürekli iş yerine gelip çocuklarını ve kendisini ölümle tehdit ettiği iş yerindeki malzemelerine zarar verdikleri daha sonra Özcan Y.'ye süre verip parayı ödememesi halinde ailesine zarar vereceklerini söyleyip dükkandan ayrıldıkları tespit edildi.

Uyuşturucu ilaçla işkence

Bu sırada Özcan Y.'nin bir akrabasının "bu parayı ödeme" dediğini duyan Atılım K. ve Uğur G.'nin tekrar tornacı dükkanına gelip malzemelere zarar verip Özcan Y,'yi de kaçırıp bir depoya götürüp burada kafasına silah dayayıp bir uyuşturucu hapı zorla içirmeye çalıştılar. Zanlılar Özcan Y,'ye "Bu ilacı iç kafan güzel olur ondan sonra bize parayı verme diyen akrabanı da git öldür. Sen de kurtulursun biz de kurtuluruz" diyerek ilacı zorla içirmek istedi. Ancak Özcan Y. 4 saat boyunca ilaçlı işkenceye dayanıp daha sonra 35 bin lirayı ayda 2 bin 500 lira gecikme faiziyle birlikte ödemeyi kabul ederek ilaç içmekten kurtulup serbest bırakıldı.

Özcan Y. 35 bin lira parayı ödeyemediği gibi aylık 2 bin 500 lira faizi de ödemeyince iki zanlının ölüm tehditleri ve iş yerine zarar vermeleri arttı. Bunun üzerine Özcan Y. ailesini de alıp bir gece Adana'dan kaçtı. İki zanlı Özcan Y.'yi bulamayınca yine iş yerine gelip zarar verdi. Polisin operasyonunda bütün bu işkenceyi yapan iki zanlı da tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe