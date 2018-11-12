Tefeciden Çirkin İntikam! Borcunu Ödemeyen Adamın Kızına, Çıplak Fotoğraflarla Kabusu Yaşattılar
Rusya'da bir tefeci, parasını alamadığı borçlusunun kızının fotoğraflarını montajlayarak müstehcen sitelere gönderdi. Açık fotoğraflarının sitelere ve arkadaşlarına gönderildiğini öğrenen genç kız, sinir krizi geçirdi.
Rusya'da bir tefeci, borç para verdiği kişiden alacağını tahsil edemeyince farklı bir yola başvurdu. Tefeci, borçlunun kızının bir fotoğrafını üzerinde değişiklik yaparak, açık kadın resimlerinin paylaştığı bir sitede yayınladı.
GENÇ KIZIN FOTOĞRAFLARINI DEĞİŞTİRDİ
Rusya'da yaşayan bir tefeci, alacağını ödemeyen bir adamdan, kızının fotoğraflarıyla intikam aldı. Tefeci, alacaklısının kızının fotoğraflarını, üzerinde değişiklik yaparak müstehcen sitelerde ve kızın arkadaşlarına gönderdi.Genç kız, arkadaşlarının kendisini arayıp durumu söylemesi üzerine sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Olaya tepki gösteren genç kızın baba annesi, oğlunun borç aldığı parayı geri ödemeyerek yanlış yaptığını, ancak tefecinin böyle bir olay için torununu kullanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
MONTAJLI GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERDİ
Tefeci adam, genç kızın fotoğraflarını, cinsel ilişki sırasında çekilmiş fotoğraflar haline getirdi. Daha sonra genç kızın babasına, "Eğer parayı ödersen fotoğrafları kaldırtacağım, senden ve kızından özür dileyeceğim", genç kıza ise "Durumun ne kadar ciddi olduğunun farkındasın umarım senin ve ailenin hayatı tehlikededir, bunların tek sorumlusu babandır." mesajı attı.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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Şizofrenin orta düzeyinde. Tıbbi tedavi görmezse beş altı sene sonra tamamen dış dünyadan kopar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu çok çirkin bişey her zaman sorunum kimleyse onunla muhattap olurum. yakın arkadaşı çevresi ailesinden asla birine olayı anlatmak yada şantaj yapmak aklımın ucundan geçmezCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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o babanin yerinde olsam canim pahasinada olsa tefeciyi oldururdumCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Bu tefecilerin hepsini idam edecen hapis kurtarmaz idamCevap Yaz 30 Yayından Kaldır
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kendi işlerimizi halletik ruslar kaldıCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır