Tefeci ve kumar çetesi üyelerine tutuklama
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Tefeci ve kumar çetesi üyelerine tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin uzun süre takip ederek helikopter destekli operasyonla gözaltına aldığı ve adliyeye sevk ettiği 20 kişilik tefeci ve kumar çetesinde 9 tutuklama, 4 ev hapsi ve 7 adli...

Tefeci ve kumar çetesi üyelerine tutuklama
20.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:08

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin uzun süre takip ederek helikopter destekli operasyonla gözaltına aldığı ve adliyeye sevk ettiği 20 kişilik tefeci ve kumar çetesinde 9 tutuklama, 4 ev hapsi ve 7 adli kontrol kararı çıktı.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te önceki gün 250 polis tarafından 2 ayrı şebekeye havadan ve karadan gerçekleştirilen baskında 20 kişi gözaltına alındı. Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, zorla senet imzalattırdıkları şahıslardan haksız kazanç elde ettikleri gerekçesi ile gözaltına alınan 20 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti. Marmaris Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan iki ayrı çetenin elemanlarından 9 kişi tutuklandı.

Elde edilen suç unsurları ve polisin uzun takibi sonucu oluşturduğu dosya ile hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden A.B, M.E.B, M.B, C.Ö, B.G, F.B, F.G ve F.B. olmak üzere 9'u tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. S.D, C.K, E.K ve S.Y'ye ev hapsi, diğer 7 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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