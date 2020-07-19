"Tefeci şebekeyi, tefeci 400 bin dolandırdı" iddiası
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"Tefeci şebekeyi, tefeci 400 bin dolandırdı" iddiası

Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve şebekenin para toplama işini yapan bir zanlının topladığı 400 bin lira ile kaçtığı ve şebeke tarafından arandığı öğrenildi.

19.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:09

Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve şebekenin para toplama işini yapan bir zanlının topladığı 400 bin lira ile kaçtığı ve şebeke tarafından arandığı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında "Elmastaş" grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Yapılan takipler sonucunda şebekenin 177 vatandaşa faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. Ayrıca şebekede tehdit işlerini kadınların yaptığı belirlendi. Polis yaptığı bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen 24 zanlının yakalanması için 7 Temmuz günü operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Zanlıların adreslerinin çoğunun rezidans olması dikkat çekerken, operasyonda 9'u kadın olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 21 zanlıdan 12'si tutuklanırken, 6 zanlı ev hapsi tedbiriyle, 3 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ev hapis tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve operasyonda Çanakkale de yakalanan Serdar U. isimli şahsın şebekeyi dolandırdığı öne sürüldü. Zanlının şebekenin yüksek faize verilen paraların tahsilatını yaptığı ve şebeke ile paraya ihtiyacı olan vatandaşları buluşturduğu iddia edildi. Serdar U.'nun yaklaşık 400 bin lira parayı şebeke adına vatandaşlardan alıp ortadan kayboldu. Polisin yaptığı teknik takipte bu nedenle şebeke üyelerinin her tarafta Serdar U.'yu aradığı belirlendi. Polis bu sırada operasyon yapıp hem şebeke üyelerine hem de şebeke tarafından her yerde aranan Serdar U.'yu yakaladı. Serdar U.'nun ayrıca aldığı paraları daha önce elden şebeke üyelerine verdiği öne sürüldü.

Şahsın hesabında ise 45 bin liralık bir hareket olduğu iddia edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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