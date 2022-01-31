Tefeci örgütü lideri, karantinadayken pencereden tehdit etmiş

ANKARA'da, faizle para verip, ödeme yapamayanların ev, araç ve iş yerlerini tehditle sattırarak, zorla tahsilat yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 'Kanca' operasyonunda, aralarında örgüt lideri Y.K.'nin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Y.K.'nin, Covid-19 testinin pozitif çıktığı dönemde karantinadayken, evinin önüne zorla getirilen mağdurları pencereden tehdit ettiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığı para veren ve daha sonra tahsil etmek için tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Örgüt üyelerinin, ödeme yapamayanların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini 'belediye görevlisi' olarak tanıttıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin, belirledikleri adreslere gidip, mağdurları alıkoyarak, örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları saptandı. Ayrıca örgüt lideri Y.K.'nin, Covid-19 testinin pozitif çıktığı dönemde karantinadayken, evinin önüne getirilen mağdurları pencereden tehdit ettiği belirlendi.

Suç örgütünün bu yöntemle 145 kişiyi mağdur ettiği, 5 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Yapılan araştırmada ayrıca bazı mağdurların intiharın eşine geldiği belirlendi. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası suç örgütüne yönelik Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kanca' adı verilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 4 pompalı tüfek, 100 mermi, alacak kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda, 25 senet ve 1 POS cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.