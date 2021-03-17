Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi
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Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi

17.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:27
Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, nakit para ve senetlerin yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütüne ait yayınlar ele geçirildi.

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, nakit para ve senetlerin yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütüne ait yayınlar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 61 bin 550 TL nakit para, 70 adet banka dekontu, 16 adet senet, 4 adet not defteri, 1 adet ajanda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 97 adet FETÖ/PDY terör örgütüne ait sızıntı dergisi ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi
Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi
Tefeci operasyonunda FETÖ yayınları ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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