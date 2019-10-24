24.10.2019 20:34

Tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı

BALIKESİR – Balıkesir polisinin düzenlediği operasyonla, vatandaşları yüksek oranlarda faizle borçlandırdıkları ve senet imzalatıp tapularına ipotek koydukları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüpheli şahısların farklı kişilere yüksek faizle vermiş olduğu borç paralar karşılığı açık senet imzalattığı, vermiş olduğu paraların çok üzerinde miktarlarla kişileri borçlandırarak haksız kazanç elde ettiği ve tefecilik suçunu işlediği tespit edildi. Bahse konu 12 şüpheliye eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada toplam değeri 31 bin 500 TL olan 6 adet senet, 1 adet tefe olduğu düşünülen isimler yazılı olan ajanda, 1 adet pompalı tüfek ile zarf içerisinde 7 bin 950 TL ve 800 Euro para ele geçirildi.

Tefecilik yapmak suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: İHA