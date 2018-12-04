CHP'li Başkan Tefecilere Yönelik Düzenlenen Operasyonda Gözaltına Alındı
Adana'nın şafak vakti tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda CHP Kozan İlçe Başkanı ile kardeşinin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda, CHP Kozan İlçe Başkanı ile kardeşinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
CHP'Lİ BAŞKAN İLE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kozan İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ile kardeşi Erhan Karaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
ZANLILARIN EMNİYETTEKİ SORGUSU DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan zanlıların, tefecilik, yağma gibi suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.
YORUMLAR (1)
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Sadece algı değiştirme politikası ama öyle yada böyle millet anladı hırsızı İstanbul ankara gitti artık bence boşuna çabaCevap Yaz Yayından Kaldır