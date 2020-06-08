Tefeci operasyonunda 2 tutuklama
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Tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşları istismar ederek yüksek faizli borçlandırıp senet imzalatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Tefeci operasyonunda 2 tutuklama
08.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:14

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşları istismar ederek yüksek faizli borçlandırıp senet imzalatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

KOM ekiplerince Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla ve İzmir'de şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda F.A., C.A., N.A., Ü.A. isimli şahıslar göz altına alınmıştı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 adet kesici alet, ruhsatsız pompalı tüfek, senetler, para alışverişini gösteren bir ajanda ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 28 bin 660 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden C.A. ve F.A tutuklanırken, Ü.A. ve N.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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