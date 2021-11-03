Tefeci operasyonunda 16 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da tefecilere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların adreslerinde, 310 bin lira tutarında 9 senet ve senet fotokopisi, borçluların isminin yer aldığı ancak rakam kısmının boş bırakıldığı 18 senet, 73 boş senet, alacak notlarının bulunduğu 3 ajanda, 2 tapu fotokopisi, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.