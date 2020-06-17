Tefeci operasyonu şüphelileri adliyede (2)
1 TUTUKLAMAAdıyaman'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:03
1 TUTUKLAMA
Adıyaman'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA