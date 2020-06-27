Tefeci operasyonu: 18 gözaltı
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Tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Adana'da pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

27.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:51

Adana'da pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce 17 iş yerine düzenlenen operasyonda, farklı bankalara ait 25 pos cihazı, 44 kredi kartı, çok sayıda slip, fatura koçanı, 3'ü dolu 31 çek, alacak-verecek notlarının bulunduğu 23 defter, dijital materyallerle 22 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tefeci operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: AA

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