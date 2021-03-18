Tefeci çetesine 'huzur' operasyonu; Çete lideri adına kayıtlı 100'den fazla tapu bulundu
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Tefeci çetesine 'huzur' operasyonu; Çete lideri adına kayıtlı 100'den fazla tapu bulundu

18.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:00
Tefeci çetesine 'huzur' operasyonu; Çete lideri adına kayıtlı 100'den fazla tapu bulundu

MUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik 'Huzur' operasyonu düzenlendi.

MUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik 'Huzur' operasyonu düzenlendi. Çete lideri 'Karanlık' lakaplı Ahmet Faruk A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çete liderinin üzerine kayıtlı 100'den fazla tapu ele geçirildi. 

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 23 ayrı adrese bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen Ahmet Faruk A., Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli memur E.G. ile M.K., A.G., U.Ç., A.K.B., M.Z.S., R.K., E.Y., K.S., E.B., A.Ö. ve  A.M. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 26 çeyrek altın, 12 gram altın, 170 euro, 300 dolar, 57 bin 50 TL, 4 bilgisayar, 14 araç satış sözleşmesi, 28 tabanca fişeği, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 46 tapu, 1 muşta, 14 yazılı belge, toplam 564 bin 500 lira değerinde 33 senet, 1 fatura, 3 banka dekontu, 8 flash bellek, 15 CD, isimlerin yazılı olduğu 3 ajanda, 3 hafıza kartı, 5 hard disk, 8 cep telefonu, 9 borçluların yazılı olduğu senet defteri ve toplam 90 bin 600 liralık 2 çek ele geçirildi.Ayrıca çete lideri 'Karanlık' lakaplı Ahmet Faruk A.'nın üzerine kayıtlı 100'den fazla tapu  bulundu. Gözaltına alınan 13 şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Tefeci çetesine 'huzur' operasyonu; Çete lideri adına kayıtlı 100'den fazla tapu bulundu
Tefeci çetesine 'huzur' operasyonu; Çete lideri adına kayıtlı 100'den fazla tapu bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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