TEFE-TÜFE açıklandı mı? - SON DAKİKA

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte gözler yeniden ekonomik verilere çevrildi. Kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren enflasyon oranları, gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yerini aldı. "TEFE-TÜFE verileri açıklandı mı?" sorusu, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, ağustos ayı kira artışı oranı yüzde kaç olacak? Kira bedellerine yapılacak zam oranı ne zaman netleşecek? TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

TEFE - TÜFE AÇIKLANDI MI?

Enflasyon oranları üzerinden hesaplanan kira artış oranlarının belirlenmesinde TÜFE ve TEFE rakamları temel alınıyor. Ancak Temmuz 2025'e ait bu veriler henüz yayımlanmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yıllık TÜFE artış oranı %29,66 civarında tahmin ediliyor. Net rakamların kamuoyuyla paylaşılması ise 4 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde bekleniyor.

TÜİK'in açıklayacağı bu veriler doğrultusunda kira zam oranı kesinlik kazanacak ve ağustos ayı itibarıyla geçerli olacak artış oranı belirlenmiş olacak.