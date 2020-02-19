Tefe iddiasına jandarma el koydu
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Tefe iddiasına jandarma el koydu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinde S.K., G.K. ve T.G. isimli şahısların tefecilik yaptıkları iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

19.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:30
Tefe iddiasına jandarma el koydu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçesinde S.K., G.K. ve T.G. isimli şahısların tefecilik yaptıkları iddiası üzerine operasyon düzenlendi.


Tefecilik iddiası ile yapılan operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; 10 bin 250 TL, 205 Euro, 9 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 1 adet tapu, 1 adet ajanda, 5 adet para makbuzu, 1 adet açık senet, 17 litre kaçak içki ve 2 adet cep telefonu olmak üzere toplam değeri 45 bin TL olan suç geliri ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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