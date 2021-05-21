TEF Ligi Hafta 25 sonrası puan durumu duyuruldu!

Takımlar kıyasıya rekabete devam ediyor!

Futbolseverleri ekran başına kitleyen espor turnuva organizasyonu TEF Ligi Hafta 25 maçlarının tamamlanmasıyla puan durumu duyuruldu. Organizasyon puan durumunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine .

Haftaların geçmesiyle birlikte puan durumundaki kıyasıya rekabet artmaya devam ediyor. Öncelikle 25. hafta sonuçlarına ve ardından sıralamaya birlikte göz atalım.

25. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları

Sakaryaspor 3 - 2 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği 0 - 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor 1 - 2 Kocaelispor

İstanbulspor 1 - 0 Giresunspor

BB Erzurumspor 1 - 1 Yılport Samsunspor

Beşiktaş Esports 1 - 1 Galatasaray Espor

Hatayspor 1 - 0 Kayserispor

Bursaspor 2 - 1 Trabzonspor

Karşılaşmaların bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte puan durumu da kızıştı diyebiliriz. 25. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şu şekilde:

26. hafta karşılaşmalarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın!

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Kaynak: Playerbros