Domenico Tedesco: "Bu maçı kazanamamak çok üzücü"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa beraberliği sonrası, "Baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanamamak çok üzücü. Galibiyet olsaydı sezonun en güzel galibiyeti olacaktı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk olarak yenilen gole yönelik, "Kaleci çok öndeydi ve diyagonal top oynadı biz de engelleyemedik. Bizim de problemimiz bu. Alanya, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir maçlarında benzer gol yedik. Bugün orta sonrası golü yedik. Ortalardan çok fazla gol yiyoruz. Bunu konuşuyoruz, analiz ediyoruz ama sahaya gelince yapamıyoruz. Çok yazık oldu. Ortayı engellemek için her şeyi yapabilmemiz gerekiyor. Biz geri çekilmedik. Böyle orta yapınca otomatik olarak savunmaya çekiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tedesco, zorunlu oyuncu değişiklikleri yaptıklarını hatırlatarak, "İlk başta istediğimiz Talisca ve Nene'yi birlikte oynatmaktı. İkinci yarıya çıkarken elimizde hiç stoper kalmamıştı. Dolayısıyla bu şekilde karar verdik. Bizim oyuncu değişikliklerimizi erken kullanmamız istediğimiz şekilde tercih edemememizi sağladı. Planımız ikinci yarı Kerem'i oyuna sokmaktı. Gidişata bakınca Fred ve Sidiki'yi tercih ettik. Sadece bir kere durdurma hakkımız kalmıştı. Çünkü ilk yarıda 2 kere durdurmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Milli arada çözüm bulmamız gerekiyor"

Son 2 maçta sakatlık yaşayan Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü hakkında gelen soruya İtalyan teknik adam, "Bu oyuncular bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var. Yapmamız gereken mevcut koşullarda elimizden geleninin en iyisini yapmamız gerekiyor. Birlik olmalıyız. Milli arada çözüm bulmamız gerekiyor. Birbirimize sarılmamız gerekiyor. Sonuna kadar yüzde 100'ümüzle orada olmalıyız. 90+5'te gol atıp, 90+11'de gol yerseniz hayal kırıklığı yaşamanız normal. Oyuncularıma şunu söyledim; kafamızı kuma gömmemiz gerekiyor. Ben bu trenin lokomotifi olarak bu enerjiyi vereceğim ve hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Galibiyet olsaydı sezonun en güzel galibiyeti olacaktı"

Tedesco, sarı-lacivertli camiaya da mesaj ileterek, "Bizler sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Şu an 6-7 sakatımız olabilir ama bu da işimizin bir parçası. Bizlerin birlik içinde olmamız gerekiyor. Sezon içinde bunları yaşamanız normal. Milli araya kadar hayatta kalacağız. Milli ara sonrası Alvarez ve Skriniar geri dönecek. Elimizdeki oyuncularla birlikte olmamız gerekiyor. İstesek biz de ağlayabilirdik. Bizler güçlüyüz. Benim inancıma göre, bardağın dolu tarafını görmemiz gerekiyor. 2 sakatlık sonrası hala 4'lü oynamaya devam ettik. Matteo çok fazla 4'lü sistemde oynamaya alışık olmadığı için 6 numara gibi oynamaya devam etti. İkinci yarı sistemimizi değiştirdik. Bu sistemi hiç çalışmamıştık. 3'lü oynamaya hiç çalışmamıştık ama oyuncularım bunu doğru oynadı. Baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanamamak çok üzücü. Galibiyet olsaydı sezonun en güzel galibiyeti olacaktı" şeklinde konuştu.

"Her zaman ileriye bakmanız gerekiyor"

Golcü transferi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Tabii ki bu durumla başa çıkabileceğim. Her maçta gol atıyoruz. Trabzonspor maçında goller attık, Kocaeli maçında goller attık. Bugün de 1 gol attık. Konunun bu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirilerin normal olduğunu düşünüyorum. Kazanamadığınızda bu olacaktır. Her zaman geriye değil, ileriye bakmanız gerekiyor. Geriye bakacak zamanımız yok" dedi.

"Ederson, 3 hafta bizimle olamayacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, üst üste yaşanan sakatlıkların sebebine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok fazla maç oynamaya bağlıyorum bu durumu. Geldiğimden beri 34 maç oynadık. Stres, seyahate de bağlı. Ederson'un ayağı kaydı ve 3 hafta bizimle olamayacak. Mert listede yok. Hafta içinde Tarık ile oynayacağız. Talisca sakatlık yaşadı. Jayden da taç atışı sonrası hamstringinde sıkıntı hissetti. Kendi içimizde çözümler üretmeliyiz, birlik içinde olmalıyız. Forma şansı bulamayan oyuncular oynayacak. Önemli olan modumuzun düşmemesi. Bizim işimiz bunu sağlamak olacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı