Tedbirsizlere ceza yağıyor
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Tedbirsizlere ceza yağıyor

10.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:51
Tedbirsizlere ceza yağıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı getirilen maske ve mesafe kuralına uymayanlar ile kısıtlanamayan kişilere bir haftada 114 bin 750 TL ceza kesildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı getirilen maske ve mesafe kuralına uymayanlar ile kısıtlanamayan kişilere bir haftada 114 bin 750 TL ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında başlatılan denetim seferberliği de daire amirleri ve esnaf odası başkanları tarafından devam ediyor. Denetimlerde gerekli uyarılar yapılarak vatandaşlardan ve esnaflardan belirlenen kurallara uymaları isteniyor.

Maskeyi hiç veya doğru takman, sosyal mesafe kuralına uymayıp sokağa çıkma kısıtlamasına da riayet etmeyenlere ise cezai işlem uygulanıyor. Merzifon'da 1hafta içerisinde kovid-19'a karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara riayet etmeyen 61 kişiye maske takmamaktan 900'er TL, 19 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığından 3 bin 150'şer TL cezai müeyyide uygulandı. Kapalı olması gereken bir işyeri de uyarılarak bir haftada 114 bin 750 TL ceza kesilmiş oldu.

Amaçlarının cezai işlem uygulamak olmadığını vurgulayarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, genç-yaşlı herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve kalabalık ortamlardan kaçınmalarını istedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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