Yol Ortasında Duran Tedbirsiz Şoför, Arkadan Çarpan Araçla Karşı Yol Savruldu
Ürdün'de bozulan aracını tamir etmek için yol üzerinde duran tedbirsiz sürücü, arkadan gelen bir başka aracın çarpmasıyla yola savrularak ağır yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir tünelde aracı bozulan adam, hiçbir uyarı işareti koymadan yol ortasında otomobilini tamir etmeye kalkınca feci bir kazanın kurbanı oldu.
TEDBİRSİZLİĞİNİN KURBANI OLDU
Yol üzerinde aracının kaputunu açarak tamir etmeye çalışan adama, şeridinde seyreden bir başka araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dikkatsiz sürücü aracıyla beraber metrelerce savruldu. Olay güvenlik kameralarına yansırken otomobil sürücüsü yaralandı.
YORUMLAR (12)
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Önce emniyet ve tetbir sonra iş.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HERKES AZRAİL OLMUŞCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam sanki dağ başında arabasını tamir etmeye çalışıyor hemde ikinci şeritte. Bu kadar tetbirsizlik olmaz.Sadece kendini değil başkalarının da hayatını tehlikeye atmış.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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bunlar bızı de gecmıs amk gavura vururmus gıbı carpıyor adama.Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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Bizi bitirdiniz beCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır