Yol Ortasında Duran Tedbirsiz Şoför, Arkadan Çarpan Araçla Karşı Yol Savruldu

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir tünelde aracı bozulan adam, hiçbir uyarı işareti koymadan yol ortasında otomobilini tamir etmeye kalkınca feci bir kazanın kurbanı oldu.

TEDBİRSİZLİĞİNİN KURBANI OLDU

Yol üzerinde aracının kaputunu açarak tamir etmeye çalışan adama, şeridinde seyreden bir başka araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dikkatsiz sürücü aracıyla beraber metrelerce savruldu. Olay güvenlik kameralarına yansırken otomobil sürücüsü yaralandı.