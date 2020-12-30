Tedbirleri ihlal eden 565 kişiye para cezası, 100 kişiye ikaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tedbirleri ihlal eden 565 kişiye para cezası, 100 kişiye ikaz

30.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:50
Tedbirleri ihlal eden 565 kişiye para cezası, 100 kişiye ikaz

Gaziantep'te korona virüs salgınına dair alınan tedbirleri ihlal eden 565 kişiye idari para cezası kesilirken maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 100 şahıs emniyet ekipleri tarafından ikaz edildi.

Gaziantep'te korona virüs salgınına dair alınan tedbirleri ihlal eden 565 kişiye idari para cezası kesilirken maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 100 şahıs emniyet ekipleri tarafından ikaz edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin korona virüs salgınından dolayı alınan tedbirlere yönelik yürüttüğü denetimlerde tedbirleri ihlal ettiği tespit edilen 565 şahsa para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 398, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 166 şahsa idari yaptırım uygulandığını belirtildi. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal eden ettiği tespit edilen 100 şahsın ikaz edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada 375 işyerinin denetlendiği bilgisi paylaşıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Yılmaz Erdoğan Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ryan Babel Fırat Aydınus Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Sakarya Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tedbirleri ihlal eden 565 kişiye para cezası, 100 kişiye ikaz - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:51:15. #1.15#
title