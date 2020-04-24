Tedbirleri hiçe sayıp kumar oynayan 13 kişiye polis baskını
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Tedbirleri hiçe sayıp kumar oynayan 13 kişiye polis baskını

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evde toplanıp kumar oynayan 13 kişiye, Covid 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumadıkarı için toplam 41 bin 342 lira para cezası uygulandı.

24.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:10
Tedbirleri hiçe sayıp kumar oynayan 13 kişiye polis baskını

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evde toplanıp kumar oynayan 13 kişiye, Covid 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumadıkarı için toplam 41 bin 342 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Arabacılar sokaktaki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yapılan araştırma ve takibin ardından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, plastik çöp kovasının alt kısmına gizlenmiş, kumar oynamakta kullanılan malzemelerin yanı sıra çok sayıda alkol şişesi, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Emniyet ekipleri, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan ev sahipleri C.A. ile A.H'ye adli işlem yaptı. Adreste bulunan 13 kişiye, Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiğinden Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 41 bin 342 lira idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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