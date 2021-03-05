Eskişehir'de mühürlü dernek lokalinde kumar oynayan 38 kişiye 119 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 38 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 119 bin 700 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı