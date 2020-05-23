Tedbirleri elden bırakmıyorlar
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Tedbirleri elden bırakmıyorlar

Zafer Algöz ile eşi Lale Algöz, pandemi döneminde corona virüsten korunmak için tedbirleri elden bırakmıyorlar

Tedbirleri elden bırakmıyorlar
23.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:17

Oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile Nişantaşı'ndaki bir fırından alışveriş yaparken görüntülendi.

Eşiyle birlikte maskelerini takıp, sosyal mesafeyi korumaya özen gösteren oyuncu, "Ne olur bugün soru sormayın. Kılık kıyafetim çekim için pek uygun değil" diyerek kameramanlardan çekim yapmamaları ricasında bulundu.

Zafer Algöz'ün yan dönen yüzündeki maskeyi koluyla düzeltmesi de dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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