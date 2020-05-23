Tedbirleri elden bırakmıyorlar Zafer Algöz ile eşi Lale Algöz, pandemi döneminde corona virüsten korunmak için tedbirleri elden bırakmıyorlar

Oyuncu Zafer Algöz, eşi Lale Algöz ile Nişantaşı'ndaki bir fırından alışveriş yaparken görüntülendi.

Eşiyle birlikte maskelerini takıp, sosyal mesafeyi korumaya özen gösteren oyuncu, "Ne olur bugün soru sormayın. Kılık kıyafetim çekim için pek uygun değil" diyerek kameramanlardan çekim yapmamaları ricasında bulundu.

Zafer Algöz'ün yan dönen yüzündeki maskeyi koluyla düzeltmesi de dikkat çekti.



