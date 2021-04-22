Tedbirlere uymayan 168 kişiye 235 bin TL ceza
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Tedbirlere uymayan 168 kişiye 235 bin TL ceza

Tedbirlere uymayan 168 kişiye 235 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da son 1 haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 168 kişiye, 235 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da son 1 haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 168 kişiye, 235 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı yapılan açıklamada, "15 Nisan 2021-21 Nisan 2021 tarihleri arasında maske takmamaktan 6, sosyal mesafeye uymamaktan 55, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 96, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 11 kişi olmak üzere toplam 168 kişiye 235.380 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 22.04.2021 tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 20 kişi valiliğimizce belirlenen yurtlarda bulunmaktadır. Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş, diğer şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunma işlem süreci devam etmektedir" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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