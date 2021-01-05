Tedbirlere uymadığı için 24 kez ceza kesilen esnafın iş yeri mühürlendi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken restoranına müşteri almaya devam eden ve bugüne kadar 24 kez ceza yazılan Erkan Cinbir'in (39) iş yeri mühürlendi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken restoranına müşteri almaya devam eden ve bugüne kadar 24 kez ceza yazılan Erkan Cinbir'in (39) iş yeri mühürlendi.

Çaycuma ilçe merkezinde restoran işleten Erkan Cinbir'e koronavirüs tedbirlerini ihlal edip müşterilerine yemek servisi yapmaya devam etmesi ve maske takmadığı gerekçesiyle bugüne kadar 24 ceza yazıldı. Ceza yazıldığı anın görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Cinbir'in 'genelge beni bağlamaz' sözleri tepki çekti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yerinin girişine, "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısı da asan Cinbir'in iş yeri Çaycuma Kaymakamlığı kararıyla koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 15 gün süreyle kapatıldı. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri karar doğrultusunda Cinbir'in iş yerini mühürledi. Cinbir, karara itiraz için gittiği polis merkezinden görevli iki memur tarafından dışarı çıkartıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ