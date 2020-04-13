Tedbirlere uymadı, parkta güpegündüz içki içti, polis yakaladı
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Cumhuriyet Meydanı, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa

Tedbirlere uymadı, parkta güpegündüz içki içti, polis yakaladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs önlemlerini hiçe sayarak, parkta içki içen kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.

13.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:16
Tedbirlere uymadı, parkta güpegündüz içki içti, polis yakaladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs önlemlerini hiçe sayarak, parkta içki içen kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.

Olay, Keşan'da Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye denetimlerde bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri N.A. isimli şahsın parkta oturup içki içtiği tespit etti. Kendisini uyarmak için yanına giden polis ekipleri N.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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